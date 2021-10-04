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بإطلالة سوداء ..يسرا تبهر جمهورها

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:30 م
يسرا
يسرا
نادين نجدي
شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور لها صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت يسرا وهي ترتدي أسود اللون، تركت شعرها منسدلًا، ووضعت ميكاب يبرز ملامحها الجميلة، حازت الصور على الكثير من الإعجابات


يذكر أن الفنانة يسرا، تشارك فى بطولة فيلم ليلة العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين

الكلمات المفتاحية

يسرا مي عز الدين مشاهير محمد نور فن جيم اوفى

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