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غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:10 م
مستشفى سوهاج
مستشفى سوهاج
أيمن الجرادي
أعلن دكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج انه فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، سيتم بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية للمستشفى الجامعي الجديد بمدينه سوهاج الجديدة ابتداء من غدا الثلاثاء الموافق ٥ اكتوبر.
 
_ التشغيل التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

واوضح " عبد الخالق " ان التشغيل التجريبي بغرض معرفة وتحديد النواقص والوقوف عليها، وذلك لاستيفائها قبل الافتتاح الرسمي وذلك وفقا لجدول مواعيد الافتتاحات الرئاسية.

وذكر عبد الخالق أن تلك المستشفى العملاق والذي يخدم أهالي الصعيد بصفه عامه هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي الصعيد في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل
غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل

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