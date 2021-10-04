غدا.. البدء التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل



_ التشغيل التجريبي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.



واوضح " عبد الخالق " ان التشغيل التجريبي بغرض معرفة وتحديد النواقص والوقوف عليها، وذلك لاستيفائها قبل الافتتاح الرسمي وذلك وفقا لجدول مواعيد الافتتاحات الرئاسية.



وذكر عبد الخالق أن تلك المستشفى العملاق والذي يخدم أهالي الصعيد بصفه عامه هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي الصعيد في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



أعلن دكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج انه فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، سيتم بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية للمستشفى الجامعي الجديد بمدينه سوهاج الجديدة ابتداء من غدا الثلاثاء الموافق ٥ اكتوبر.