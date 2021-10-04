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مصدر أمني سوداني: التصدي لخلية إرهابية بعد اشتباك في الخرطوم

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن مصدر أمني سوداني، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، التصدي لخلية إرهابية بعد اشتباك في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

                                                          

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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