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سامح شكرى يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الروسي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:13 م
الوزيران
الوزيران
مارينا بشارة
‏التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري، منذ قليل،‬⁩ نظيره الروسي سيرجي لافروف، في مستهل زيارته الى موسكو.
رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الروسي
‏وصرح السفير احمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التدوينات "تويتر" بأن سامح شكري سلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الروسي، مؤكدا أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات.

وكان توجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس، إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري بوتين السيسي الرئيس السيسي الخارجية

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