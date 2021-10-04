ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بتعرضه لواقعة احتيال من قِبل مسئولي إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره للعمل دون الوفاء بذلك.

صحة الواقعة

أسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (مندوب بشركة لإلحاق العمالة المصرية بــالخارج - كائنة بالقاهرة) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط اختيالي فى الاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وقام بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج دون الوفاء بذلك.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بارتكابه الواقعة بعلم مالك الشركة.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.