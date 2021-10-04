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4 خطوات جديدة للحد من انتشار كورونا بالجامعات

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:18 م
طلاب
طلاب
محمد العطار
اتخذت الحكومة عدد من القرارت الهامة للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد في الجامعات، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


شهادة التطعيم شرط دخول الطلاب
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى شدد خلال اجتماعه الأخير على أنه يشترط أن يكون دخول الطلاب الحرم الجامعي بشهادة التطعيم من لقاح كورونا.


وقال  المتحدث باسم الوزارة عادل عبدالغفار: "الطلاب لن يدخلوا الجامعات أو المدن الجامعية إلا بشهادة الحصول على لقاح كورونا".

تفويض رؤساء الجامعات
وفوض وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار رؤساء الجامعات في اتخاذ القرارات حسب الظروف في كل جامعة، كما وجه بضرورة وضع خطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات.

تسهيلات للطلاب من أجل التطعيم
كما تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بتقديم عدد كبير من التيسيرات ومنها التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم للطالب من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ كما يمكن تلقيح الطالب دون التنسيق المسبق.

إضافة خانة طالب
ومن جانبها، قررت وزارة الصحة والسكان إضافة خانة "طالب جامعي" على موقع تطعيمات وزارة الصحة، وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

والطالب الذي يقوم بالتسجيل واختيار خانة "طالب جامعي" سوف تصله رسالة خلال 72 ساعة للتوجه للتطعيم في أقرب مركز لقاح من محل سكنه، مضيفًا أنه سيتم مركزيًا إضافة هذه الأعداد إلى الأعداد التي يتم تطعيمها في الجامعات في التقرير الذي يتم رفعه يوميا لوزير التعليم العالي والقيادة السياسية.

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