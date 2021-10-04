Advertisements

موعد المولد النبوي الشريف 2021.. إجازة بأجر كامل للقطاعين الحكومي والخاص

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:21 م
موعد المولد النبوي الشريف 2021
موعد المولد النبوي الشريف 2021
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء، بترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس، بدلًا من الأربعاء، يترقب الموظفون والعمال بالقطاعين العام والخاص، الإعلان عن موعد المولد النبوي 2021، الذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول وفقًا للتقويم الهجري.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور التالية، موعد المولد النبوي 2021، وفقًا لما حدده معهد البحوث الفلكية على النحو التالي:-

موعد المولد النبوي 2021
ووفقًا لما حددته هيئة البحوث، فإن موعد المولد النبوي 2021 سيكون يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443، الذي يوافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع نفسه، فمن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2021 إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
وأجازت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدة أن الاحتفال بذكرى مولده صلّ الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنه تعبير عن الفرح والحب له صلّ الله عليه وآله وسلم، ومحبَّة النبي صلّ الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه صلّ الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

والاحتفال بمولده صلّ الله عليه وآله وسلم هو الاحتفاء به، والاحتفاء به مقطوع بمشروعيته؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى، فقد علم الله سبحانه وتعالى قدر نبيه، فعرَّف الوجود بأسره باسمه، وبمبعثه، وبمقامه، وبمكانته، فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على العالمين، وحجته.

الكلمات المفتاحية

موعد المولد النبوي 2021 اجازة المولد النبوي 2021

أخبار تهمك

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مبابي يفجرها: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

فاركو يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ أقل من ساعة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

المولد النبوي الشريف.. حكم الاحتفال بذكراه بالأمسيات الدينية

(مولد النبي) موعد اجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع العام والمدارس | كم يوم يتبقى؟

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي

أحمد عمر هاشم: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع ومحبوب (فيديو)

كيف يمكن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؟.. الشيخ عمر هاشم يجيب (فيديو)

موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2021 للقطاعين العام والخاص

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:07 م

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

10:50 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements