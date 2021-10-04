موعد المولد النبوي الشريف 2021.. إجازة بأجر كامل للقطاعين الحكومي والخاص

بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء، بترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس، بدلًا من الأربعاء، يترقب الموظفون والعمال بالقطاعين العام والخاص، الإعلان عن موعد المولد النبوي 2021، الذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول وفقًا للتقويم الهجري.





وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور التالية، موعد المولد النبوي 2021، وفقًا لما حدده معهد البحوث الفلكية على النحو التالي:-





موعد المولد النبوي 2021

ووفقًا لما حددته هيئة البحوث، فإن موعد المولد النبوي 2021 سيكون يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443، الذي يوافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.





ووفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع نفسه، فمن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2021 إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.





حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

وأجازت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدة أن الاحتفال بذكرى مولده صلّ الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنه تعبير عن الفرح والحب له صلّ الله عليه وآله وسلم، ومحبَّة النبي صلّ الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه صلّ الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».



