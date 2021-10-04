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بدء تصوير فيلم "زومبي" لـ حمدي الميرغني و علي ربيع

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:32 م
علي ربيع وحمدي الميرغني
علي ربيع وحمدي الميرغني
أروي حمدي
بدأ الفنانان على ربيع،حمدي الميرغني تصوير مشاهدهما في فيلمهم الجديد بعنوان"زومبي" وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، ومن إخراج عمرو صلاح.


وقالت الفنانة بسنت صيام في إحدي تصريحاتها "تعاقدت مؤخرا على المشاركة في بطولة فيلم "زومبي"، وسوف نستأتف تصوير الفيلم بعد إتمام شفاء حمدي الميرغني من فيروس كورونا، وأتمني له الخير والسلام ".


وتابعت بسنت قائلة "أجسد خلال العمل شخصية دكتورة تدعي "سهي" ومع تتابع الأحداث سوف تتورط في المشاكل التي سوف يقع فيها أبطال الفيلم التي تدور أحداثة في قالب إجتماعي كوميدي ولكن من نوع جديد".



فيلم "زومبي" من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وأشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

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