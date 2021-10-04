محافظ الجيزة: تطعيم 95% من العاملين بالمنظومة التعليمية



وأشار المحافظ، بأن العام الحالي سيشهد دخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ، مشددآ علي التأكد من إنتهاء ادخال كافة المرافق للمدارس الحديثة للإستفادة في العام الدراسي الجديد مع إعفاءها من سداد اي رسوم تصاريح.







وأكد علي السعي نحو توفير أراضي فضاء تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة في ظل المتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا.





وأعلن المحافظ عن الإنتهاء من تطعيم ٩٥ % من العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وإداريين وعمال مؤكداً علي أهمية الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم بالمدارس خلال الأسبوع الجاري لإستقبال العام الدراسي الجديد في إطار الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لما يمثله التطعيم من درعا يقي المجتمع من هذا الخطر .



مثمناً الدور الذي تقوم به الدولة في التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين باعتبارها خطوة هامة في التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة به.



وخلال اللقاء طالب محافظ الجيزة مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس وتطبيق نظام اللامركزية في العمل وإختيار بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والتي يأتي علي رأسها الكثافات الطلابية داخل الفصول وتوزيع المدرسين حسب إحتياجات المدارس لسد العجز قائلاً أن تقييم الأداء قائم على النتائج ومخرجات العملية التعليمية.



كما وجه المحافظ مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسي والتأكد من تغطية جميع البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة ، مشددآ علي تقييم أداء مديري المدارس بشكل دوري.



وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الأنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس .

من جانبه أشار مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الإنتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس كما تم إستلام ٩٠ % من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس إلي جانب أنه جاري العمل علي توفير أدوات التعقيم والمطهرات بالمدارس بالتعاون مع المجتمع المدني.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد محمد جمال هيئة التامين الصحي ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة.



عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على التجهيزات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.أكد المحافظ، أن الدوله تولي إهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشي مع تطورات العصر الحديث.