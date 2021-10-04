الزراعة: تحصين نصف مليون رأس من الأغنام والماعز ضد الطاعون (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحصين أكثر من نصف مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات.





وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية، من خلال طرح العديد من المشروعات، مثل مشروع البتلو الذي وصل حجم تمويله إلى 5 مليار جنيه والذي بدوره وفر العديد من فرص العمل.



