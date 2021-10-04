Advertisements

بعثة منتخب ليبيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة مصر بتصفيات المونديال

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:32 م
وصول منتخب ليبيا
وصول منتخب ليبيا
محمد الصو
وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، إلى مطار القاهرة الدولي، من اجل مواجهة المنتخب الوطني، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

مندوب الجبلاية يستقبل ليبيا في المطار

وجاء وصول بعثة المنتخب الليبي قبل ثلاث أيام من خوض المواجهة الهامة، حيث كان في استقبال البعثة مندوب من الاتحاد المصري، الذي حرص على إنهاء كافة إجراءات خروجهم من المطار وتوجهم إلى فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الليبي، مرانه الأول في القاهرة اليوم، على أن يتدرب على الملعب الرئيسي مساء الخميس المقبل.

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم في برج العرب، من أجل التحدث عن مواجهة الفريقين.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الليبي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

الكلمات المفتاحية

وصول منتخب ليبيا وصول المنتخب الليبي للقاهرة اخبار ليبيا

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. مبابي يفجرها: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 12 ساعة

فاركو يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

منتخب النيجر يخوض مرانه الأول بفندق الإقامة ببرج العرب

منتخب مصر يتدرب مرتين في الإمارات

اتحاد الكرة يفاجئ كيروش قبل مواجهتي ليبيا

منتخب مصر يواجه ليبيريا وديًا استعداداً لمباراتي ليبيا

خاص.. الجبلاية تتلقى موافقة مبدئية على حضور 10 ألاف مشجع لمباراة مصر وليبيا

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:07 م

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

10:50 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements