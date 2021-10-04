بعثة منتخب ليبيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة مصر بتصفيات المونديال

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، إلى مطار القاهرة الدولي، من اجل مواجهة المنتخب الوطني، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.





مندوب الجبلاية يستقبل ليبيا في المطار





وجاء وصول بعثة المنتخب الليبي قبل ثلاث أيام من خوض المواجهة الهامة، حيث كان في استقبال البعثة مندوب من الاتحاد المصري، الذي حرص على إنهاء كافة إجراءات خروجهم من المطار وتوجهم إلى فندق الإقامة.





ومن المقرر أن يخوض المنتخب الليبي، مرانه الأول في القاهرة اليوم، على أن يتدرب على الملعب الرئيسي مساء الخميس المقبل.





ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم في برج العرب، من أجل التحدث عن مواجهة الفريقين.





ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الليبي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.



