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تصريح مهم من رئيس الوزراء السوداني بشأن قضية المياه

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، أن السودان يعاني من شح في المياه.

وقال حمدوك، خلال كلمته أثناء الإشراف على تدشين وزارة الري والموارد المائية الإستراتيجية الوطنية الموحدة للمياه في السودان، إن السودان لا يملك المياه الكافية لاستهلاك المواطنين، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء السودان "سونا".

تطبيق استراتيجية لقطاع مياه في السودان
وتعد هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها للعشر سنوات المقبلة 2021-2031 لقطاع المياه في السودان تغطي ثلاثة محاور رئيسية، إدارة الموارد المائية، إمدادات مياه الشرب، ونظم الري.

وتتضمن الإستراتيجية التحديات وفرص التدخل للاستغلال الأمثل لموارد البلاد الطبيعية الدائمة بالبلاد بالإضافة إلى الأمطار الموسمية لتوفير مياه الشرب والزراعة.

وشارك في إعداد الإستراتيجية خبراء مختصون من وزارة الري والموارد المائية وأكاديميون بجانب مشاركة مكثفة من كل أصحاب المصلحة بالإضافة إلى الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال المياه كالأمم المتحدة واليونسيف ومنظمة الفاو والبنك الدولي وخبراء من داخل وخارج السودان بينها أمريكا وهولندا وإنجلترا ودول أفريقية.

الكلمات المفتاحية

حمدوك المياه السودان

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