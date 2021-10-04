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تفاصيل مباراة بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:32 م
بلجيكا وفرنسا
بلجيكا وفرنسا
هايدي يسري
تعود البطولة الأشهر بالعالم هذا الأسبوع ممتلئة بالمباريات المثيرة، ويكون تفاصيل مباريات النصف نهائي بدوري الأمم الأوروبية هو كل ما يشغل أذهان عشاق الكرة الأوروبية.

وسيواجه منتخب بلجيكا، مساء يوم الخميس المقبل 7‪-‬10 ، منتخب فرنسا ضمن منافسات الدور القبل نهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان قد تأهل المنتخب الفرنسي للنصف النهائي بعد فوزه الكبير على منتخب السويد بنتيجة 4‪-‬2 ، ويكون المنتخب البلجيكي فاز بنفس النتيجة علي حساب المنتخب الدنماركي.

ملعب المباراة..

ستقام المباراة النارية على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الايطالية.

القنوات الناقلة للمباراة..

سوف يذاع اللقاء مباشرة على قناة bein sports 1 HD preimium.

معلق المباراة..

سوف يعلق علي المباراة، المقدم الشهير “خليل البلوشي”

توقيت المباراة..

ستنطلق صفارة المباراة المثيرة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

اللقاءات السابقة بين المنتخبين..

واجه المنتخبان بعضهم البعض في 74 مباراة رسمية وودية، وكان نصيب المنتخب البلجيكي في الفوز أكثر من منتخب الديوك، حيث فازوا في 30 مباراة، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 25 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 19 مباراة.

كما نجح المنتخب البلجيكي في هز شباك منتخب فرنسا 160 مرة، بينما استطاع منتخب الديوك تسجيل 128 هدف.

الكلمات المفتاحية

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