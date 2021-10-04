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"التصديري للصناعات الغذائية" يناقش فرص تنمية الصادرات الغذائية والزراعية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في المؤتمر الأول لمناقشة فرص تنمية الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية المنعقد بمحافظة أسيوط يوم الاحد الموافق 3 أكتوبر 2021 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالغرفة التجارية بأسيوط
 
ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجمعية ريادة الأعمال المصرية وجمعية المستثمرين بمحافظة أسيوط والغرفة التجارية بأسيوط والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحسب بيان المجلس اليوم.
 
واستعرض المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية الخدمات التي يقدمها المجلس للأعضاء بالإضافة إلى شرح وتوضيح مساندة الدولة وبرامج تنمية الصادرات المخصصة للكيانات التصديرية في الصعيد بجانب استعراض الفرص التصديرية في الأسواق الدولية وأهم السلع الغذائية من أصل زراعي التي تنتجها المحافظة وفرص تنمية صادراتها إلى العالم، كما قام المجلس بزيارة عدد من المصانع الغذائية ومطاحن الحبوب في المنطقة الصناعية بأسيوط.
 
وشهد المؤتمر حضور مكثف من مختلف قطاعات الاعمال ذات الصلة بالإنتاج والتصدير الغذائي والزراعى ومنها مشاركة  عميد كلية الزراعة جامعة أسيوط والسادة رؤساء الأقسام المختلفة بالكلية بجانب مجموعة كبيرة من المزارعين من مختلف مراكز محافظة أسيوط و أعضاء الغرفة التجارية وأعضاء جمعية المستثمرين بأسيوط.
 
ويؤكد المجلس على الاستعداد التام للتعاون مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني بغرض نشر الوعى التصديري في قطاع الصناعات الغذائية بهدف زيادة القاعدة التصديرية بشكل علمي لضمان النمو الإيجابي للصادرات الغذائية المصرية في مختلف الأسواق العالمية المستهدفة.

الكلمات المفتاحية

الصناعة التصديري للصناعاتا الغذائية الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

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