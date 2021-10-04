Advertisements

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 17 أكتوبر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:39 م
رئيس البرلمان
رئيس البرلمان
دينا عبد الستار


رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على تشكيل لجنة القيم والتي تضم في عضويتها 14 نائبًا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، على أن يعاود الانعقاد 17 أكتوبر الجاري.
تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي ضم 27 عضوًا، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم نائب الرئيس.
تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة
ووافق المجلس النواب، أيضًا، على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، ضد ذوي الإعاقة، في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عقب مراجعته بمجلس الدولة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

وأضاف أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة التي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.

وأوضح أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.


كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 442 لسنة 2021، بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى، حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.

المادة الثانية: أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع

المادة الثالثة: أن تتولي القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله لحماية الأمن وحفظ رواح المواطنين.

المادة الرابعة: أن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

المادة الخامسة: أن ينشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب رئيس البرلمان التنمر ضد ذوي الإعاقة

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

فاركو يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مبابي يفجرها: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

منذ ساعتين و 25 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:07 م

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

10:50 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements