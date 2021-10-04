قطاع الأعمال: بيع 130 ألف قنطار قطن خلال شهر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن كميات الأقطان المباعة خلال الفترة من بداية سبتمبر الماضي حتى 2 أكتوبر الجاري، بلغت نحو 130 ألف قنطار، منها نحو 71 ألفاً في الوجه القبلي و59 ألفاً بالوجه البحري.









وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم فتح مراكز التجميع لاستلام الأقطان من المزارعين وبيعها في مزادات علنية بالمحافظات التالية: الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية.





وبحسب البيان، ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعاً للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تنفيذ منظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022 والمطبقة على مستوى الجمهورية.





و تلقى الوزير، خلال الاجتماع، تقريراً حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة المذكورة، تضمن كميات الأقطان الوادرة لمراكز التجميع التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات بالوجهين القبلي والبحري، وكذلك كميات الأقطان المباعة من خلال المزادات.





جدير بالذكر أنه تم تحديد عدد 21 مركزاً للتجميع في الوجه القبلي و181 مركزاً للتجميع في الوجه البحري، حيث يتم عبر هذه المراكز توفير أكياس من الجوت للمزارعين - بسعر التكلفة - لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.





وتساهم هذه المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته فضلاً عن تحقيق افضل سعر للمزارع من خلال بيع القطن في مزادات علنية.







