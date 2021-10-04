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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ"سامح شكري" ونظيره الروسي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

والجدير بالذكر، وزير الخارجية سامح شكري، توجه إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية موسكو سامح شكري بوابة الفجر الفجر

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