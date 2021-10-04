عمان تستحوذ على 25% من صادرات القطاع الخاص القطري

احتلت سلطنة عمان صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال يوليو الماضي، حيث استقبلت صادرات بـ426 مليون ريال قطري، بما يعادل 24.8% من إجمالي الصادرات.





يشار إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 43% إلى 1.71 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال بنفس الشهر من 2020، وذلك وفق بيان للغرفة اليوم الاثنين.





وذكر التقرير إلى أن الهند جاءت في المركز الثاني باستقبال صادرات القطاع الخاص القطري وذلك بقيمة 380 مليون ريال قطر، بما يمثل 22.2% من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الثالثة الإمارات العربية المتحدة باستحواذها على 14.3% من الصادرات بقيمة 244 مليون ريال.





ورابعا حلت هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة 189 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 11%، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 6.9% من إجمالي الصادرات بقيمة 118 مليون ريال.





ولفتت غرفة قطر إلى أن قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة بلغت ما نسبته 79.2%% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر يوليو 2021.





وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يوليو 2021، وذلك باستحواذها على 40.1% من صادرات القطاع الحاص القطري بقيمة 687 مليون ريال قطري.





وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) بقيمة صادرات 553 مليون ريال وبنسبة 32.2%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما قيمته 362 مليون ريال بنسبة 21.1%.





وفى المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بـ80 مليون ريال وبنسبة 4.6%.





خامساً مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) بقيمة صادرات 16 مليون ريال وبنسبة بلغت 0.9%، لتأتي الولايات المتحدة الامريكية سادساً مستقبلة ما قيمته 11 مليون ريال وهو ما يعادل نسبة 0.6% من إجمالي قيمة الصادرات.



