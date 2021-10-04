الإمارات تسوّق أول سندات دولارية على 3 شرائح

أظهرت وثائق مصرفية اليوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية الإماراتية عيّنت مجموعة من البنوك لأول إصدار لها من السندات، والذي سيشتمل على 3 شرائح مقومة بالدولار الأمريكي.





وقالت مصادر إن الإمارات ستبدأ تسويق أول سنداتها هذا الأسبوع. وبينما لم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، فإن بعضاً من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي، وفقاً لرويترز.





وأوضحت الوثائق الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أن بنوك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيزوسيتي والإمارات دبي الوطني, وأبوظبي الأول, وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان, والمشرق, وستاندرد تشارترد ستجري اتصالات بالمستثمرين اليوم.





وسيتبع ذلك أول بيع لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى لآجال 10و20 و40 عاماً في إطار برنامج دولة الإمارات العالمي للأوراق النقدية متوسطة الأجل اعتماداً على أوضاع السوق. وستكون شريحة الأربعين عاما سندات فورموزا مزدوجة الإدراج, وهي سندات تباع في تايوان من قبل مقترضين أجانب ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.



