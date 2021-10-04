نفط عُمان يرتفع 1.63 دولار للبرميل





أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر القادم، بواقع 1.63 دولار للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر ارتفع إلى 77.13 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يومالجمعة الماضي، عند 75.5 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير المقبل 76.33 دولار للبرميل، بارتفاع 1.61 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 74.72 دولار للبرميل.





وعالميًا تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم نوفمبر القادم، بنسبة 0.04 بالمائة، في الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 75.85 دولار للبرميل، فاقدًا 3 سنتات للبرميل.





وارتفع سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.01 بالمائة، ليصل إلى مستوى 79.29 دولار للبرميل، رابحًا سنتًا واحدًا للبرميل عن مستوياته السابقة.







