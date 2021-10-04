Advertisements

ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري 43% خلال يوليو

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 43% على أساس سنوي.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن الغرفة اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري 1.71 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في يوليو 2020.

ويشير تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لعدد 9 سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص إلى انخفاض قيمة صادرات سلعة زيوت الاساس على أساس شهري بنسبة 34.8%، بينما حققت على أساس سنوي زيادة بنسبة بلغت حوالي 45.8%.

أما سلعة الألمونيوم فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 25% ولكنها زادت على أساس سنوي بنحو 44.3%، في حين أن سلعة الغازات الصناعية انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 65.8%، وكذلك انخفضت سنويا بـ43.1%.

أما سلعة اللوترين فقد حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 18.7%، وزيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 47.6%.

وزادت قيمة الصادرات من سلعة البارافين على أساس شهري بنسبة بلغت 68.7%، كما نمت سنويا بنسبة 101.7%، في حين انخفضت قيمة صادرات سلعة المواد الكيمائية على أساس شهري بنسبة بلغت 50.9%، وانخفضت سنويا بـ15%.

أما سلعة المواد البتروكيماوية فقد زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 7.8%، وزادت على أساس سنوي بنسبة 117.3%، فيما انخفضت قيمة صادرات سلعة الحديد بنسبة بلغت 99.3% على أساس شهري، وكذلك انخفضت بنسبة 250% على أساس سنوي.

وشهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بسيطا على مستوى صادراتها على أساس شهري بينما زادت على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت حوالي 157%.


الكلمات المفتاحية

صادرات قطر القطاع الخاص القطرى الاقتصاد القطرى اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. مبابي يفجرها: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

فاركو يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 14 ساعة

خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

موضوعات متعلقة

13.4 مليار درهم قيمة صادرات أبو ظبي خلال الربع الثالث من 2018

تراجع ودائع القطاع المصرفي في قطر على أساس سنوي

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر وزيادة واردات الطاقة

انخفاض فائض الميزان التجاري القطري 3% في فبراير 2020

انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر بنسبة 52.3% خلال يوليو

انخفاض صادرات النفط السعودية بنسبة 46.4 % في يوليو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:07 م

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

10:50 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements