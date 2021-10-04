ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري 43% خلال يوليو

ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 43% على أساس سنوي.





وحسب التقرير الشهري الصادر عن الغرفة اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري 1.71 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في يوليو 2020.





ويشير تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لعدد 9 سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص إلى انخفاض قيمة صادرات سلعة زيوت الاساس على أساس شهري بنسبة 34.8%، بينما حققت على أساس سنوي زيادة بنسبة بلغت حوالي 45.8%.





أما سلعة الألمونيوم فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 25% ولكنها زادت على أساس سنوي بنحو 44.3%، في حين أن سلعة الغازات الصناعية انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 65.8%، وكذلك انخفضت سنويا بـ43.1%.





أما سلعة اللوترين فقد حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 18.7%، وزيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 47.6%.





وزادت قيمة الصادرات من سلعة البارافين على أساس شهري بنسبة بلغت 68.7%، كما نمت سنويا بنسبة 101.7%، في حين انخفضت قيمة صادرات سلعة المواد الكيمائية على أساس شهري بنسبة بلغت 50.9%، وانخفضت سنويا بـ15%.





أما سلعة المواد البتروكيماوية فقد زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 7.8%، وزادت على أساس سنوي بنسبة 117.3%، فيما انخفضت قيمة صادرات سلعة الحديد بنسبة بلغت 99.3% على أساس شهري، وكذلك انخفضت بنسبة 250% على أساس سنوي.





وشهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بسيطا على مستوى صادراتها على أساس شهري بينما زادت على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت حوالي 157%.







