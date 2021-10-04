شاهد..نشوى مصطفى تهنئ السفيرة مشيرة خطاب لتوليها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت "نشوى" في الصورة برفقة السفيرة مشيرة خطاب، علقت نشوى على الصورة قائلة:" ألف مبروك معالي السفيرة مشيرة خطاب رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى السينمائية فيلم"شاومينج"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شادي أبو شادي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، سامي مغاوري.





