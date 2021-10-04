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تعرف على موعد عرض فيلم "مش أنا" لـ تامر حسني على شبكة أوربت

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:36 م
بوستر فيلم مش انا
بوستر فيلم "مش انا"
نور طلعت

يُعرض فيلم "مش أنا" للنجم تامرحسني، حصريًا ولأول مرة على OSN يوم الجمعة الموافق  29 من شهر أكتوبر الجاري.

وتدور قصة الفيلم حول مرض نادر يصيب به تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، حيث تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم" مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار بطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

تعرف على موعد عرض فيلم "مش أنا" لـ تامر حسني على شبكة أوربت
تعرف على موعد عرض فيلم "مش أنا" لـ تامر حسني على شبكة أوربت

الكلمات المفتاحية

مش أنا فيلم حلا شيحة تامر حسني

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