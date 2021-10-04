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"متعدش وعيش" رسالة من فناني ومشاهير مصر لمرضى نقص الصفائح الدموية المناعي في العالم (صور)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

حرص  عدد كبير من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا وكذلك الرياضين في مصر دعم مرضى نقص صفائح الدم المناعي ITP في الأسبوع العالمي للمرض، لتمتلئ صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل دعم للمرضى ومشاركة صورهم باللون البنفسجي المميز لهذا المرض عالميًا ضمن حملة "متعدش وعيش" للتوعية بمرض ITP بالتعاون مع جمعية شفاء وهي مجموعة دعم المرضى في مصر.

فقد عبرت الفنانة التونسية درة عن دعمها للمرضى وناشدت متابعيها لتقديم الدعم، وقالت في تدوينة لها على حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "مرضى نقص الصفائح الدموية المناعي عايشين بخوف ووحدة، في الأسبوع العالمي للمرض أنا بدعمهم وأنت كمان تقدر".

كما أظهرت الإعلامية رضوى الشربيني تأثرها بمعاناة المرضى قائلة: "ما بينا ناس كتير مصابين بالمرض ده، عايشين خايفين من أي خدش بسيط لأنه ممكن يعرضهم لنزيف، وعشان إحساس إنك خايف ومحدش حاسس بيك أصعب من المرض نفسه، هنا يجي دورنا."

ووضحت الفنانة  أمينة خليل دعمها للمرضى قائلة : "مرضى ال ITP عايشين صعوبات كل يوم من غير ما حد يحس بيهم أو يفهم معاناتهم" داعية متابعي صفحتها الشخصية بإظهار دعمهم المعنوي للمرضى والتوعية بالمرض".

وقد شارك عدد ضخم من المشاهير فى حملة التوعية, من بينهم نور الشربيني, سعد الصغير, هشام خرما, إنجي وجدان, علا رشدي, سالي شاهين وغيرهم العديد من النجوم.

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متعدش وعيش اش

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