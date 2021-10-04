بسنت صيام تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "زومبي"



بدأت الفنانة الشابة بسنت صيام، مؤخراً تصوير مشاهدها في فيلم "زومبى"، وتظهر في شخصية دكتورة يتم توريطها في أحدث الفيلم مع على ربيع وحمدى الميرغنى، في شكل لايت كوميدي.



والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل علي ربيع، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، محمد محمود، وبسنت صيام، وويزو، بجانب عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.



يذكر ان الفنانة بسنت صيام شاركت مؤخراً في بطولة مسرحية "ليلتكم سعيدة" مع محمد على رزق، مريم السكرى،مروة عيد ، ألحان المهدي ، نديم هشام ،ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله ، مخرج منفذ علا فهمي ، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة و إخراج خالد جلال.