من الهرم إلى مصرف أبو النمرس.. حكاية سيدة قتلها زوجها لشكة في سلوكها

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات تغيب ربة منزل بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

نتائج التحريات

وبينت التحريات أن زوجها قتلها لشكه في سلوكها، وألقى جثتها في مصرف بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم بتغيب بائعة خضار في ظروف غامضة.

فريق بحث

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش الهرم وبمشاركة المقدم هيثم سكر وكيل الفرقة.



تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم أشارت بأصابع الاتهام إلى الزوج خاصة مع تكرار ضربه لها أمام المارة وتهديده الدائم بإيذائها.



جهود البحث والتحري التي قادها الرائد محمد سعودي معاون مباحث الهرم كشفت عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أم أطفاله الأربعة، وتبين أن زوجها استدرجها إلى قرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس وهشم رأسها بآلة حادة وتخلص من جثتها بأحد المصارف.



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حدد رجال المباحث مكان اختباء المتهم في شقة بالقرب محل سكنه بدائرة القسم وأمكن ضبطه بقيادة النقيبين هشام موسى ومصطفى لاشين معاوني مباحث الهرم.



أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة أقر المتهم بصحة التحريات وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، لشكه في سلوكها وأرشد عن مكان الجثة وتم انتشالها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.