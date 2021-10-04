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16 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:38 م
سفينة
سفينة
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التداول.
ميناء شرق بورسعيد
وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.
ميناء غرب بورسعيد
كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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