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هالاند يغيب عن النرويج في تصفيات المونديال

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:39 م
هالاند
هالاند
وكالات
تلقى المنتخب النروجي لكرة القدم ضربة قاسية بإعلان نجمه وهدافه مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ براوت هالاند، اليوم الاثنين، انسحابه من مباراتيه ضد تركيا ومونتينيغرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في العضلات.

وكتب هالاند البالغ من العمر 21 عاماً على تويتر: "مرحبًا يا رفاق، آسف كوني لست جاهزاً لخوض المباريات مع المنتخب، كنت متلهفاً إلى اللعب، على أي حال، حظاً سعيداً للنروج".

وحرمت الإصابة هالاند من خوض المباريات الثلاث الأخيرة مع فريقه دورتموند، وكان الشك يحوم حول مشاركته في تصفيات كأس العالم.

وقالت طبيبة المنتخب النروجي أولا ساند في بيان صادر عن الاتحاد "الإصابة بدت وكأنها يمكن علاجها، لكن التحسن كان بطيئاً جداً للأسف".

وأضافت "هناك أيضاً مخاطر حدوث مضاعفات إذا استأنف اللعب بسرعة كبيرة".

وانضم هالاند إلى قائمة كبيرة من الغيابات في صفوف النروج بسبب الإصابة أبرزهم ألكسندر سورلوث وجوشوا كينغ.

وتلعب النروج مع تركيا في اسطنبول الجمعة، ثم مونتينيغرو الإثنين المقبل في أوسلو.

وتحتل النروج حالياً المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، وبفارق نقطتين أمام تركيا الثالثة.

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