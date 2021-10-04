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29 أكتوبر.. نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا بالعراق

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:53 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
أروي حمدي
تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن حفلات مهرجان بابل الدولي بالعراق ومن مقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري والذي تقدمه من خلالها مجموعه مميزة من أشهر أغانيتها المحبة لدي الجمهور.


ومن جانب أخر يذكر أن الفنانة نوال الزغبي قد طرحت منذ فترة أغنيتها الجديدة باللهجه الخليجية بعنوان "عليه ابتسامة" وهي من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت، الذي حققت نجاحا كبير عبر صفحتها الشخصية موقع الفيديوهات "اليوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "عليه إبتسامة تقوم قيامة، تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه، سابي ها العالم بالحلا دايم، والأرض صارت تموت بدوسة أقدامه، عليه إبتسامة تقوم قيامة
تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه سابي ها العالم بالحلا دايم، والأرض صارت تموت بدوسة أقدامه".

الكلمات المفتاحية

الفنانة نوال الزغبي الفجر الفني العراق أغنية علية أبتسامة

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