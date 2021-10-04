نجم الأهلي يغيب عن مواجهة بطل النيجر

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحصل محمد مجدي قفشة صانع ألعاب المارد الأحمر، على إذن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، بعقد زفافه يوم 14 من الشهر الجاري.





وجاءت موافقة الجهاز الفني على عقد اللاعب زفافه وغيابه عن المواجهة، في ظل ارتباطات الفريق القوية عقب مواجهة الحرس الوطني، سواء بكأس مصر أو الاستعداد لانطلاق الدوري المصري بنسخته الجديدة.





ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 من الشهر الجاري خارج الديار ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



