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وزارة السياحة والآثار تنتهي من تدريب 68 صاحب بازار في الأقصر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:52 م
المتدربون
المتدربون
طاهر الحساني
انتهت وزارة السياحة والآثار، من تدريب 68 من أصحاب البازارات في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين في قطاع السياحة وخاصة المتعاملين مع السائح.
مجموعة من المهارات الخاصة بفن البيع
وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين، مجموعة من المهارات الخاصة بفن البيع والتعامل مع الزائرين وأيضا التسعير.
برنامج سفراء السياحة 
وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إلى أن هذا التدريب تم ضمن برنامج سفراء السياحة الذي يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، لافتة إلى أن برنامج "سفراء السياحة" يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

يذكر أن الوزارة كانت قد نظمت في سبتمبر الماضي ندوة توعوية لأصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لرفع الوعى السياحي والأثري لديهم وتأهيلهم على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل مع الزائرين.

الكلمات المفتاحية

بازار سياحي السياحة والآثاء السياحة الآثار

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