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التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة في الختام وسط توجه بيعي للأجانب

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم  الإثنين علي تباين بأداء المؤشرات وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة وحيداً في ختام الجلسة متأثراً بمشتريات المصريين والعرب ، فيما توجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وربح  رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة  نحو 900 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 697.309 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر السوق الرئيسي  للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59 %، ليغلق عند مستوى 10427 نقطة ، بينما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.15 % ليغلق عند 2674 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100  بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وتوجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيمة شراء  192 مليون جنيه و 50.8 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 243.6 مليون جنيه .

تداولات البورصة المصرية

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 265.9 مليون ورقة منفذة على 33 ألف عملية ، وتم التداول على 210 سهم، ارتفع منهم نحو 50 سهم، وانخفض 76 سهم، ولم تتغير مستويات 70 سهم.

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