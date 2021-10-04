تايوان تعلن زيادة عدد الطائرات الصينية في منطقة الدفاع

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن القوات الجوية التايوانية سارعت مرة أخرى، اليوم الاثنين، لتحذير 52 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي، وهو أكبر رقم حتى الآن أبلغت عنه تايبيه لليوم الرابع على التوالي من الغارات الصينية.





اشتكت تايوان لمدة عام أو أكثر من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي، غالبًا في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان. ولكن منذ يوم الجمعة، عندما احتفلت الصين بعيدها الوطني، شرعت البلاد في تكثيف كبير لمهامها، حيث حلقت ما يقرب من 150 طائرة في منطقة الدفاع على مدار أربعة أيام.





تضمنت المهمة الأخيرة 34 مقاتلة من طراز J-16 و12 قاذفة نووية من طراز H-6، حلقت جميعها في منطقة قريبة من جزر براتاس، وفقًا لخريطة قدمتها الوزارة. وأضافت أن الطائرات المقاتلة التايوانية سارعت لتحذير الطائرات الصينية، بينما نُشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها.



