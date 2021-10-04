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الحكومة الإسرائيلية تتهم إيران بمحاولة مهاجمة إسرائيليين في قبرص

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:59 م
رئيس الحكومة الإسرائيلية
رئيس الحكومة الإسرائيلية
وكالات

اتهمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إيران بمحاولة مهاجمة إسرائيليين في قبرص، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

حيث أن إسرائيل وإيران تبادلتا خلال الأشهر الماضية علنا، اتهامات باستهداف سفن تجارية في أعماق البحار، في صفحة جديدة من حروب الظل بين الطرفين، بعد استهداف مواقع نووية داخل البلاد، أو عسكرية في سوريا.

 

وكانت تقارير غربية كشفت في وقت سابق، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطًا إيرانيًا متجهة إلى سوريا خلال السنتين ونصف الماضية.

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