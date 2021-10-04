Advertisements

تعرف على أهمية البلازما والشروط الواجب توافرها في المتبرع (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة أمنية عبد الحكيم، مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن المشروع له اهمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية التي يتم تصنيعها من مشتقات البلازما، مثل بعض الأدوية التي تعالج أمراض الكبد وبعض أمراض الكلى والهيموفيليا.

وأضافت "أمنية عبد الحكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن أهم الشروط الواجب توافرها في المتبرع بالبلازما أن يكون عمره من 18-60 عام، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة سواء في القلب أو الكلي أو الكبد، ويكون ضغطه منضبط، موضحة أن مريض السكر الذي لا يحصل على أنسولين لا يمكن التبرع.

وشددت مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، على ضرورة ارتداء المتبرع للكمامة حال توجه لمراكز التبرع والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المركز وتطبيق التباعد الاجتماعي.

أخبار تهمك

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة بطل النيجر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

هل فاتتك المتعة؟ .. شاهد هدف صلاح بأكثر من 7 زوايا مختلفة (فيديو)

منذ ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

01:07 م

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements