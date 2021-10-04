تعرف على أهمية البلازما والشروط الواجب توافرها في المتبرع (فيديو)

قالت الدكتورة أمنية عبد الحكيم، مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن المشروع له اهمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية التي يتم تصنيعها من مشتقات البلازما، مثل بعض الأدوية التي تعالج أمراض الكبد وبعض أمراض الكلى والهيموفيليا.





وأضافت "أمنية عبد الحكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن أهم الشروط الواجب توافرها في المتبرع بالبلازما أن يكون عمره من 18-60 عام، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة سواء في القلب أو الكلي أو الكبد، ويكون ضغطه منضبط، موضحة أن مريض السكر الذي لا يحصل على أنسولين لا يمكن التبرع.



