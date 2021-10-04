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موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:02 م
ميلان
ميلان
هايدي يسري
يواجه فريق اي سي ميلان ، يوم الأحد 16‪-‬10، فريق هيلاس فيرونا ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.


سيحتضن ملعب سان سيرو هذا اللقاء ، ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

ويسعي فريق ميلان الفوز بهذه المباراة لخطف صدارة الدوري من فريق نابولي الذي يزيد عنه بنقطتين فقط.


يحتل فريق ميلان المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يكون فريق هيلاس فيرونا في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

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