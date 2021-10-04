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"المصرية لتطوير صناعة مواد البناء " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:59 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وسط توجه بيعي من قبل الأجانب ، وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة مواد البناء  الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم وبنسبة 13.09 % ليغلق عند 0.88 جنية، يلية روبكس العاملية لتصنيع البلاستيك بنسبة 12.65 %، ليغلق عند 9.17 جنيه، ثم بالمركز الثالث الشمس المتحدة للاسكان بنسبة 9.54% ليغلق عند 5.51 جنيه.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بارتفاع 5.65% ليغلق عند 32.74 جنيه، وأخيرًا سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 4.97% ليغلق عند 5.91 جنيه.

وارتفع المؤشر السوق الرئيسي  للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59 %، ليغلق عند مستوى 10427 نقطة ، بينما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.15 % ليغلق عند 2674 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100  بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.

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