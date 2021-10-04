"المصرية لتطوير صناعة مواد البناء " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وسط توجه بيعي من قبل الأجانب ، وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة مواد البناء الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم وبنسبة 13.09 % ليغلق عند 0.88 جنية، يلية روبكس العاملية لتصنيع البلاستيك بنسبة 12.65 %، ليغلق عند 9.17 جنيه، ثم بالمركز الثالث الشمس المتحدة للاسكان بنسبة 9.54% ليغلق عند 5.51 جنيه.



