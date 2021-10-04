Advertisements

وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية يفتتحان كليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:07 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
مارينا بشارة
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، مبنى كلية طب الأسنان وكلية الذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

كلية طب الأسنان

وتفقد وزير التعليم العالي، مبنى كلية طب الأسنان الذي يقع داخل المجمع الطبي للجامعة، وبلغت تكلفته نحو 70 مليون جنيه، ويضم مبنى الكلية العديد من المدرجات سعة 250 طالبا و100 طالب، وفصول دراسية ومعامل ومكتبة ووحدات مُحاكاة "Simulator" وعيادات خاصة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية، فضلًا عن عيادات استقبال الأسنان التي تحتوي على 28 وحدة أسنان كاملة، وغرفة أشعة، بالإضافة إلى العيادات التعليمية (عيادات الأسنان) وتحتوي على وحدات الأسنان لتدريب الطلاب بشكل يؤهلهم للعمل في سوق العمل وتقديم إضافة قوية للمنظومة الصحية في مصر.

تكلفته نحو 78 مليون جنيه

كما تفقد د. عبدالغفار مبنى كلية الذكاء الاصطناعي الذي بلغت تكلفته نحو 78 مليون جنيه، ويضم 14 معمل وقاعة اجتماعات ومُدرج سعة 700 طالب وفصول تدريس سعة 400 و300 و200 طالب، كما تم تزويد الكلية بشبكة إنترنت حديثة وتغطية شبكات لاسلكية (WIFI) لتوفير أفضل مُناخ تعليمي للطلاب في تخصص الذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي.

كما افتتح الوزير مركز القياس والتقويم الذي سيعقد فيه الاختبارات الإلكترونية للطلاب، وذلك في ضوء التحول الرقمي للجامعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم الجامعي.

وشاهد د. عبدالغفار فيديو يتضمن تصور كامل حول المدينة الطبية لجامعة المنوفية، والتي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية المتميزة في مصر.

مركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد المخصص لطلاب جامعة المنوفية

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير مركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد المخصص لطلاب جامعة المنوفية، حيث اطمأن على توفير كميات كافية من اللقاح بالمركز، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب، وذلك تمهيدًا لبدء العام الدراسي 2021/2022.

وأشاد الوزير بمستوى الإنشاءات والتجهيزات اللوجيستية والفنية والمادية لكُليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد لاستقبال الطلاب خلال العام الجامعي 2021-2022، والاهتمام بالمحتوى الدراسي لتأهيل جيل من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أكد د. عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أنه تم تجهيز مباني الكلية بأحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير بيئة تعليمية مُناسبة للطلاب الجُدد، مشيرًا إلى جاهزية بدء الدراسة في الكليتين واستعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لبدء العام الدراسي الجديد.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي كليتي طب الاسنان والذكاء الاصطناعي جامعه المنوفيه بوابة الفجر المنوفية الفجر

أخبار تهمك

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة بطل النيجر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 16 ساعة

هل فاتتك المتعة؟ .. شاهد هدف صلاح بأكثر من 7 زوايا مختلفة (فيديو)

منذ ساعة

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

01:07 م

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements