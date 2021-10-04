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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:05 م
نيفين سمير
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات ، وتصدر الاسهم الاكثر تراجعا سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.84%، ليغلق عند 34.65 جنيه للسهم، يليه سهم الألومنيوم العربية بنسبة تراجع بلغت 5.80 % ليغلق عند 35 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة لدلتا للطباعة تراجع بلغت 5.62 % ليغلق عند 24 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الشمس للاسكان بانخفاض 5.17% ليغلق عند 12.5 جنيه، وأخيرًا سهم مصر بني سويف للأسمنت بارتفاع 5.05% ليغلق عند 28.04 جنيه.
وارتفع المؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59 %، ليغلق عند مستوى 10427 نقطة ، بينما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.15 % ليغلق عند 2674 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.