تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات ، وتصدر الاسهم الاكثر تراجعا سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.84%، ليغلق عند 34.65 جنيه للسهم، يليه سهم الألومنيوم العربية بنسبة تراجع بلغت 5.80 % ليغلق عند 35 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة لدلتا للطباعة تراجع بلغت 5.62 % ليغلق عند 24 جنيه للسهم.



