"حماس" تطلق 4 صواريخ تجريبية صوب البحر

أطلقت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، 4 صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب القناة 12 العبرية، أطلقت الحركة في الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، 4 صواريخ تجريبية على الأقل، في إطار تطوير قدراتها العسكرية.

وأوضحت القناة العبرية: "يبدو أن قدرات إنتاج الصواريخ بغزة لم تتضرر بشدة في عملية حارس الأسوار كما زعم الجيش الإسرائيلي".

وأطلقت "حماس"، بين الفينة والأخرى صواريخ تجريبية في إطار مساعيها المستمرة لتطوير قدراتها العسكرية.