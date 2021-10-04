ساموزين يروج لألبومه الغنائي الجديد



روج الفنان ساموزين، لألبومه الغنائي الجديد والمفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.



ونشر ساموزين، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلًا،:"مستعدين للألبوم الجديد؟ ربنا يباركلي فيكم".



وتعاون ساموزين، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.



وضمن أغاني الألبوم أغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان وتوزيع إسلام زكي.



في سياق آخر يتعاون، ساموزين مع الموزع الموسيقي أكرم عادل، من خلال أغنية تحمل اسم "طول ما نا وياكي" من توزيعه وألحانه وكلمات حسين مصطفى محرم وتنتمي للون الرومانسي، ويقدمها سامو بشكل مختلف وجديد عليه.



