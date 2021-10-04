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الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالمكاتب العلمية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:19 م
الدواء
الدواء
منى صموئيل
أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء البرنامج التدريبي المتقدم الخاص بالمكاتب العلمية.
التعريف بأنواع المكاتب العلمية
ويهدف التدريب إلى التعريف بأنواع المكاتب العلمية، وتوضيح الفروق بينهم، وتقديم شرحا تفصيليا للإجراءات اللازمة لترخيص مكتب علمي جديد، وتوضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية ومخازن العينات.
إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية
كذلك تقديم شرح واف لكافة حالات إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية، وتوعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف ترخيص، وكيفية تجنبها، وتقديم شرحا للقواعد المنظمة للمكاتب العلمية في شؤون الدعاية والسياسات والإجراءات المتبعة من إدارة التفتيش علي المكاتب العلمية.

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء تدريب الدواء

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