السجن 7 سنوات لطالب بتهمة قتل شخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد محمد الهادي رئيس المحكمة، بالسجن 7 سنوات للمتهم "م.ع.م" طالب لاتهامه بقتل المجني علية " ك.إ.م".



صدر القرار بعضوية كل من المستشارعبد العظيم عبد الهادي البيه، والمستشار عبد العظيم صادق، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير الجنايات خميس قمر ومحمد أبوالخير.



كانت القضية رقم 754 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني علية بسلاح أبيض، وطعنه أود بحياته بدائرة القسم.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه حال سير المدعوة " ش.أ.ع" 16 سنة طالبة بشارع ابو مندور بدائرة قسم شرطة كرموز، قام المتهم "م.ع.م" 21 سنة طالب بالمعهد العالي بمعاكستها بالألفاظ وعبارات مختلفة في كل مرة يشاهدها وتصادف مرور خالها المجني عليه "ك.إ.م" في الشارع فتوجه المجني عليه معاتبا: "أية قولتك أكثر من مرة متعاكسهاش"، فرد المتهم عليه: "أعاكسها زي اي واحدة"، فقام المجني عليه بلكمه في وجه، فقام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطوة في الظهر، وعند تدخل الأهالي دخل مرة أخرى إلى أحد المقاهي، طعنه أسفل العين والجانب الأيسر، وعلى الفور تم نقله لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة.

محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.