"الخولي" يتفقد جامعة دمياط ويشيد بما تم من إنشاءات تضاهي الجامعات الأوروبية والأهلية

استقبل منذ قليل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ورئيس جامعة المنوفية السابق بمكتب رئيس الجامعة بحرم الجامعة الجديد.



وقد وجه الدكتور معوض الخولي خالص التهاني القلبية لرئيس الجامعة على صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور السيد محمد دعدور رئيسًا لجامعة دمياط لفترة ثانية لما له جليل الأثر على الريادة والتفوق والإنجاز وما حققته جامعة دمياط من تطور ملحوظ في الفترة الأولى لرئاسته الجامعة من أغسطس 2017، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطور والتقدم.



ووجه رئيس جامعة دمياط خالص التهاني للدكتور معوض الخولي بمناسبة بدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة للعام الجامعي 20212022 متمنيًا أن تكون جامعة المنصورة الجديدة منارة أكاديمية متميزة بمنطقة الدلتا، وأن تحقق أهداف القيادة السياسية التي تتمثل في المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميًا وعالميًا.



وتبادلا الدكتور السيد محمد دعدور والدكتور معوض الخولي الحديث عن استعدادات جامعتي دمياط والمنصورة الجديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد 20212022 من حيث استعداد الكليات لاستقبال أبنائهم وبناتهم طلاب وطالبات الجامعتين، وكذلك الاستعدادات الأكاديمية والبرامج التعليمية المميزة التي تقدمهما الجامعتين.



وعقب ذلك، اصطحب رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي في جولة تفقدا خلالها حرم الجامعة الجديد والمنشآت الجامعية التي تم إنجازها خلال الأربعة أعوام الماضية والتي مثلت نقلة نوعية في خدمة العملية التعليمية بشقيها الأكاديمي والإداري، مشيدًا بمستوى الإنشاءات التي تضاهي الجامعات الأوروبية والأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرًا بمصرنا الحبيب.



وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور معوض الخولي لحرصه على زيارة اليوم متمنيًا تعزيز أواصر التعاون بين جامعتي دمياط والمنصورة الجديدة وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية.