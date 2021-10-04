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محافظ المنيا يستقبل وفد التنمية المحلية والبنك الدولي لمتابعة برنامج تنمية الصعيد

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:56 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد الخميسي
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي برئاسة دكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

ضم الوفد كلا من الدكتور محمد ندا خبير أول بالبنك الدولي، المهندسة شريفة ماهر، والمهندسة هبة جامع من المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، وممثلي البنك الدولي وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة.

قال محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات، والصعوبات، التي تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية، في المحافظة، بجميع المجالات، وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا أنه تم تشغيل وإعادة العمل في عدد من المشاريع التي توقفت لسنوات منها مصنع العسل الأسود في ملوي وتشغيل عنابر تربية الدواجن في المنطقة الصناعية وكذلك المجزر الالي، كما يجري العمل على إعادة تشغيل محطة دواجن شوشة والاستفادة منها ضمن خطة المحافظة للاستفادة من جميع الأصول المملوكة لها، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

ناقش محافظ المنيا مع الوفد، متطلبات الفترة القادمة، لإطلاق أنشطة البرنامج، خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي المنيا، وأسيوط، كامتداد جغرافي للبرنامج، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد، كما ناقش، أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها وتضم تكتلي "العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية"، حيث أكد المحافظ، على أهمية مكون التكتلات الاقتصادية، لوضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ودعا محافظ المنيا إلى ضرورة تبني أنشطة ومشروعات، تساهم في إحداث نقلة حضارية في حياة المواطن المنياوي ويكون لها مردود إيجابي عليه ومنها إنشاء سوق حضاري بمنطقة الحبشي ونقل الباعة الجائلين له وكذلك إنشاء موقف إقليمي لسيارات الأجرة بمدينة المنيا الجديدة وتخصيص أنشطة للتوعية من مخاطر الزيادة السكانية.

أشاد دكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

وأكد الدكتور محمد ندا خبير أول بالبنك الدولي على أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات، من خلال إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة

وسيعقد الوفد لقاءًا مع وحدة التنفيذ المحلية، وإدارة التخطيط والمتابعة، وإدارة التخطيط العمراني، إدارة النظم الجغرافية، ومسئولي التكتلات.









محافظ المنيا يستقبل وفد التنمية المحلية والبنك الدولي لمتابعة برنامج تنمية الصعيد
محافظ المنيا يستقبل وفد التنمية المحلية والبنك الدولي لمتابعة برنامج تنمية الصعيد
محافظ المنيا يستقبل وفد التنمية المحلية والبنك الدولي لمتابعة برنامج تنمية الصعيد
محافظ المنيا يستقبل وفد التنمية المحلية والبنك الدولي لمتابعة برنامج تنمية الصعيد

الكلمات المفتاحية

وفد البنك الدولي محافظ المنيا يستقبل وفد التنمية المحلية برنامج تنمية الصعيد

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