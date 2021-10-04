موسيماني يوضح أسباب تراجع مستوى الأهلي

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مُثيرة حول ما يتعرض له الفريق من تراجع في المستوى الفني.





"موسيماني يوضح أسباب تراجع المستوى"

وكتب موسيماني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يفز برشلونة وتشيلسي وليفربول وريال مدريد وبايرن وباريس سان جيرمان ومان سيتي في آخر 3 مباريات".





وأضاف: "لا تستخف بالتعب العقلي والجسدي، السفر، كثافة المباريات في دوري أبطال أوروبا، تصفيات كأس العالم لكرة القدم وبرنامج الدوري المحلي يأخذ الكثير من اللاعبين والفريق الفني".





وتلقى موسيماني خلال الفترة الماضية عدة انتقادات حادة بسبب تراجع مستوى الفريق الفني، فضلاً عن خسارة لقب السوبر المصري ضد طلائع الجيش، قبل بداية الموسم الجديد.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري خارج الديار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



