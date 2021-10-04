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مانشستر سيتي يتقدم بشكوى بسبب أحد مشجعي ليفربول

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:59 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
ذكرت وسائل إعلام أن مانشستر سيتي تقدم بشكوى إلى ليفربول، مؤكداً أن أحد المشجعين بصق على الجهاز الفني المساعد لحامل اللقب خلال التعادل 2-2 في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن "ليفربول فتح تحقيقاً في الواقعة".

وقال مدرب سيتي بيب غوارديولا، إنه "لم يكن على علم بالواقعة عند حدوثها لكن جهازه المساعد أبلغه بالأمر في وقت لاحق".

وأبلغ غوارديولا شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة "لا أعرف ما حدث. سمعت شيئاً من المشجعين.. لم يكن شيئاً لطيفاً نحو الجهاز المساعد، لكني لا أعرف بالضبط ما حدث".

وأضاف "أنا متأكد تماماً أنه إذا حدث ذلك، فإن ليفربول بكل تأكيد سيتخذ الإجراءات ضد هذا الشخص. ليفربول أكبر كثيراً من هذا التصرف".

وتابع "لا شيء سيغير إعجابي بهذا النادي. هذه نفس قصة ما حدث منذ عامين أو ثلاثة أعوام عندما جئنا إلى هنا ودمروا حافلتنا.. هم قلة من الأشخاص وليس ليفربول".

وتعافى سيتي من تأخره مرتين في النتيجة وتعادل في أنفيلد بفضل هدفي فيل فودن وكيفن دي بروين.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون آند هوف ألبيون، ويستضيف بيرنلي بعد التوقف الدولي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

ويتصدر تشيلسي الدوري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد نهاية الجولة السابعة.

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