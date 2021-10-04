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شروط وضوابط طلبات تقليل الاغتراب 2021.. ننشر رابط التقديم من هنا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:00 م
معمل تنسيق - صورة أرشيفية
معمل تنسيق - صورة أرشيفية
يستخدم الكثير من طلاب الثانوية العامة الناجحين خدمة تقليل الاغتراب 2021، وذلك بسبب نتيجة التنسيق والتي قد تأتي بدامعة خارج نطاق الجغرافي لسكن الطالب.

ويريد الطاب أيضًا الالتحاق بجامعة مناسبة تتماشى مع ميوله، ولا تبتعد عن مكان عيشه، حيث يلتحق البعض بجامعات في محافظات أخرى بحسب التنسيق والدرجة التي حصل عليها.

طلبات تقليل الاغتراب 2021

وبدأت وزارة التعليم العالي في تلقي طلبات تقليل الاغتراب 2021 من قبل الراغبين في الالتحاق بجامعات داخل محافظاتهم وقريبة من أماكنهم لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

كما فتحت الوزارة تلقي طلبات تقليل الاغتراب 2021 لطلاب تنيسق المرحلة الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب الماضية.

رابط تقليل الاغتراب 2021

يمكنك عزيزي الطالب الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، وذلك لتقديم في تقليل الاغتراب 2021.

مواعيد تلقي طلبات تقليل الاغتراب 2021

ومن جانبه أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق أنه سيتم قبول طلبات تقليل الاغتراب 2021  من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021

وأوضح عطا أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021 مشيراً إلى أن التحويلات تتم في إطار النسب المقررة من قبل الأعلى للجامعات وفي حدود النسبة المسموح بها والمقررة بـ10%.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية للراغبين في تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2021 أسباب رفض الطلب في السطور التالية:

عدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي
أن يكون التحويل منافي لقواعد التوزيع الجغرافي.
اكتمال الكلية المراد التحويل إليها بالأعداد المخصصة لها.
عدم وجود أماكن شاغرة للتحويل.
عدم تحقيق الحد الأدنى للقطاع المراد التحويل إليه
أن يكون التحويل المناظر غير متوافق مع الحدود الدنيا للقطاع.
التحويل غير المناظر، والذي يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

ضوابط تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2021 

لا توجد أي تحويلات ورقية.
التحويل يتم لمرة واحدة فقط.
الموافقة على طلبات التحويلات تكون من خلال المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات الكلي للطالب في شهادة الثانوية العامة.
يمكن للطلاب استخدام موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

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