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قبل مواجهة ليبيا.. تعرف على قائمة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:00 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وجاءت قائمة مصر التي أعلنها البرتغالي كارلوس كيروش، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمود حمدي "الونش"، ياسر ابراهيم، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق، أحمد فتحي.
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد سيد "زيزو"، محمد صلاح.
خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

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