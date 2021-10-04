كلية التمريض بالفيوم تنظم عددًا من ورش العمل (صور)

تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهدت الدكتورة سحر أحمد شفيق، عميد كلية التمريض عددًا من ورش العمل التي تنظمها الكلية أيام الأحد والإثنين والأربعاء خلال الفترة من ٣ وحتى ٦ـ ١٠ـ ٢٠٢١ بالكلية.



أشارت الدكتورة سحر شفيق أن كلية التمريض تنظم عددًا من ورش العمل في مختلف التخصصات والمجالات، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية، لمواكبة التطور في مجال التمريض، بما يتوافق مع معايير الجودة في التعليم العالي، والذي ينعكس أثره على المستوى التعليمي لطلاب وخريجى الكلية، ويعود بالنفع على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.



وأعلنت أن كلية التمريض تعتزم تنظيم عدد من ورش العمل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، كما تعتزم تنظيم عدد من القوافل الطبية للإداريين داخل جامعة الفيوم، وكذلك للجمهور، بمواقع التدريب العملي لطلاب الكلية خارج الجامعة، يتم من خلالها تقديم خدمات توعوية وقياس الضغط والسكر بشكل مجاني، كما تعتزم الكلية المشاركة في تطوير إحدى قرى محافظه الفيوم، والتي تستهدفها مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.



تجدر الإشارة أنه تم تقديم ورشة عمل تحت عنوان (محرك البحث جوجل سكولار ) حاضرت خلالها الدكتورة زينب جزر العجمي، الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع، والتي تناولت أهمية محرك البحث جوجل سكولار للباحثين، وكيفية إنشاء صفحة عامة على محرك البحث، بالإضافة إلى تناول (الاتش اندكس والاي 10 اندكس) من خلال محاور الأهمية، والتعريف وكيفية الاستخدام.



كما تضمنت ورش العمل ورشة عمل تحت عنوان (رزمة التعليم الذاتي، واستخدامها في المجال التمريضي ) وحاضرت خلالها الدكتورة فتحية السيد الغضبان، القائم بعمل رئيس قسم تمريض الأطفال، والتي تناولت تعريف رزمة التعليم الذاتي كطريقة جديدة غير تقليدية للتعلم، بالإضافة إلى تعريف مصطلح رزمة التعليم الذاتي وعناصره ومميزاته وعيوبه وكيفيه اختياره وتطبيقه في المجال التمريضي.



كما تم خلال الورشة تقديم عدد من الأنشطة وأساليب التعلم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى تقديم تطبيق عملي لرزمة التعليم الذاتي للمتدربين.



كما تضمنت ورش العمل ورشة تحت عنوان (مهارات الإبداع التمريضي خلال كوفيد-19 ) حاضرت خلالها أ.د إيفون صابر شكري الأستاذ المساعد بقسم التمريض والصحة النفسية، والتي تناولت تعريف فيروس كورونا، وتاثيره على المجتمع، وأهمية دور التمريض في مواجهة الازمة، ومعوقات التعلم خلال فترة تفشي الفيروس، بالإضافة إلى تناول نظرية (تريزا امبل) والتي أطلقت عام 1996 والتي تتحدث عن الإبداع وكيفية تخطي طاقم التمريض للازمات المختلفة، ومعالجتها والتعامل معها، ودور التمريض النفسي في مواجهه الأزمات والكوارث التي تواجه المجتمع، وخاصة خلال أزمة كورونا، واستراتيجية عمل الممرضة في المستشفيات النفسية.



كما ألقت الدكتورة رانيا فراج، رئيس قسم صحة الأم والرضيع، ومدير وحدة الجودة بالكلية، محاضرة بعنوان (جدول مواصفات ورقة الامتحان) والتي تناولت خلالها معنى جدول المواصفات للورقة الامتحانية، وأهداف الجدول، بالإضافة إلى تصميم نموذج امتحان يغطي جميع الأهداف التعليمية مقارنة بالوقت المحدد طبقا للائحة الكلية، وكذلك تناول كيفية تقليل أخطاء الورقة الامتحانية، ومستويات الأهداف التعليمية المختلفة وتطبيقها في توصيف المقرر الدراسي.

